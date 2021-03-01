Смоленский преподаватель дошел до суперфинала шоу «Своя игра». Фото: телеканал НТВ.

В воскресенье, 28 февраля, в эфире телеканала НТВ показали очередной выпуск передачи «Своя игра» с участием смолянина Глеба Агапова. 32-летний преподаватель истории победил во второй игре сезона интеллектуального шоу. В этот раз соперниками педагога стали строитель Владимир Путилов из Нижнего-Новгорода и историк Тимур Мухаматулин из американского города Морристауна. Как отметил ведущий программы Пётр Кулешов, обыграть Агапова очень сложно.

Смолянин набрал почти 13 тысяч очков и дошел до суперфинала, однако победу в главной схватке шоу одержать не смог.

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