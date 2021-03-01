Мошенник похитил более 40 тысяч рублей используя сервис «Bla Bla car». из архива "КП".

32-летний житель Вязьмы стал жертвой мошенника, которого подвозил с использованием сервиса «Bla Bla car». Как сообщили в пресс-службе УМВД, смолянин ехал из Москвы и, чтобы сэкономить на бензине, взял себе попутчика. К концу поездки попутчик попросил у водителя реквизиты банковской карты и, вместо того, чтобы перевести деньги за поездку, похитил с неё более 40 тысяч рублей.

Подробности аферы полицейские не раскрывают. По факту случившегося проводится проверка.

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