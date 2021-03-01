Смолянин едва не стал жертвой стаи бродячих собак. Фото: из архива "КП".

Житель Десногорская пожаловался в соцсетях на стаю бродячих псов, бегающих возле дома 13 в четвертом микрорайоне. Как рассказал Александр, собаки бездомные, разгуливают по ночам и устраивают расправы над кошками.

- Я уже замучился бегать на улицу и отгонять бродячих собак. Вечером, под нашими окнами, три здоровенных собаки загрызли кошку, выскочил, но было уже поздно, отогнал перцем подальше, - пишет местный житель.

Ночью лай и вой животных снова вызвал мужчину во двор. На этот раз кошка успела залезть на дерево, но одна из сабах караулила ее внизу. К счастью смолянин отогнал пса прочь. При этом мужчина рассказал, что был случай, когда животные напали на него самого. В тот раз выручил перцовый баллончик.

- Это же жутко страшно, как уследить за детьми, которые идут в школу или из школы, бывает и в темноте, - задается вопросом мужчина.

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