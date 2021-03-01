В Смоленске три улицы остались без воды из-за аварии. Фото: из архива "КП".

1 марта в центре Смоленска произошла авария - в районе улицы Пржевальского была обнаружена течь. Как сообщают в СМУП «Горводоканал», без воды остались 14 домов и тепловой пункт.

Коммунальный ресурс ограничили по следующим адресам:

- улица Бакунина, 9,11,13;

- улица К. Маркса, 12а;

- улица Пржевальского, 2, 4, 6/25, 1, 5, 7/2, 7а, 9/27, 12, 14 и ЦТП;

В данный момент на месте аварии ведутся ремонтные работы.

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