3 марта жители Смоленской области услышат вой сирен. Фото: пресс-служба смоленского МЧС.

В среду, 3 марта, на Смоленщине проведут проверку системы централизованного оповещения населения. В промежутке между 9:00 и 12:30 часами жители региона услышат громкий вой сирен. Из уличных громкоговорителей объявят о том, что проводится техническая проверка. А звучание сирен продлится 2-3 минуты.

Главное управление МЧС по Смоленской области просит с пониманием отнестись к мероприятию. Как объясняют в ведомстве, основной целью является проверка работоспособности оборудования и напоминание смолянам, как действовать в случае ЧП.

- Каждый современный человек должен знать сам и объяснять подрастающему поколению порядок действий в случае, если сигнал «Внимание всем» звучит не в целях проверки, - рассказали в МЧС.

Читай также:

В Смоленске три улицы остались без воды из-за аварии (подробнее).