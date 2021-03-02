Две машины столкнулись на перекрестке Витебского шоссе в Смоленске. Фото: паблик "Подслушано Смоленск".

Утром 2 марта на перекрестке Витебского шоссе и улицы 12 лет Октября в Смоленске произошла авария - столкнулись два автомобиля. Одну из машин вынесло на тротуар, после чего она въехала в столб. В результате его левая сторона превратилась в груду металла. У второй машины разбит капот.

На место ДТП приехали сотрудники полиции и скорой помощи. О пострадавших и характере травм не сообщается.

Читай также:

В Смоленске три улицы остались без воды из-за аварии (подробнее).