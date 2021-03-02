В Смоленской области ожидают сильный паводок. Фото: Смоленский филиал «Квадры».

«По прогнозу Гидрометцентра паводок будет сильнее, чем обычно. Мы ежедневно контролируем ситуацию на объектах, проверяем работоспособность дренажных и канализационных систем. Особое внимание специалисты уделяют состоянию плотины пруда-охладителя Смоленской ТЭЦ-2, а также следят за уровнем воды в Днепре вблизи береговых насосных станций», – говорит главный инженер филиала Смоленского филиала «Квадры» Алексей Монс.

В регионе паводковая комиссия компании проверяет готовность оборудования к безопасной работе в период «высокой воды». В тоже время с подразделениями МЧС и муниципальными органами власти проводятся инструктажи.

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