В деревне под Смоленском построят колодец с чистой водой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выяснилось, что долгое время местные жители брали воду из двух колодцев, которые не состояли на балансе местной администрации. Остается догадываться какого качества воду им приходилось употреблять.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации Дугинского сельского поселения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений, - сообщил официальный представитель прокуратуры Александр Боровиков.

Строительство нового колодца запланировано на 2020 год. Его намерены сразу же поставить на баланс.

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