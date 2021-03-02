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14 смолян привлекли к ответственности за нарушение масочного режима

Нарушители забыли надеть маску в общественном месте
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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14 смолян привлекли к ответственности за нарушение масочного режима. Фото: из архива "КП".

14 смолян привлекли к ответственности за нарушение масочного режима. Фото: из архива "КП".

Еще 14 смолян получили штрафы и предупреждения за нарушения режима повышенной готовности, сообщили в пресс-службе Промышленного районного суда. Местные жители находились в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

Восемь человек получили административное наказание в виде предупреждения, а шестерым были назначены штрафы в размере 1000 рублей.

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