Число больничных мест для смолян COVID-19 сократилось более чем на треть. Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Смоленской области число коек в медучреждениях для людей с коронавирусом сократилось более чем на треть, сообщили в региональном Оперштабе по борьбе с COVID-19. На начало весны их количество составляет 1201 единицу.

Напомним, что в феврале некоторые медицинские организации вернулись к привычному режиму работы.

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