Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус выявлен на 15 территориях Смоленской области

Областной центр снова лидирует по числу заражений
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Коронавирус выявлен на 15 территориях Смоленской области.

Коронавирус выявлен на 15 территориях Смоленской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По сообщению регионального Оперштаба, на момент 2 марта COVID-19 выявлен на 15 территориях Смоленской области. Больше всего положительных тестов на коронавирус обнаружено в Смоленске (+21), Сафоново (+12), Гагарине (+9), Рославле (+9) и Вязьме (+7).

На остальных территориях региона обнаружено по 3 новых случая и меньше.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5553 человека, из них 4720 - в режиме самоизоляции, 833 - в стационаре, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее мы писали последние новости по коронавирусу в регионе на 2 марта.