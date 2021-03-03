Коронавирус выявлен на 15 территориях Смоленской области.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По сообщению регионального Оперштаба, на момент 2 марта COVID-19 выявлен на 15 территориях Смоленской области. Больше всего положительных тестов на коронавирус обнаружено в Смоленске (+21), Сафоново (+12), Гагарине (+9), Рославле (+9) и Вязьме (+7).
На остальных территориях региона обнаружено по 3 новых случая и меньше.
Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5553 человека, из них 4720 - в режиме самоизоляции, 833 - в стационаре, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ранее мы писали последние новости по коронавирусу в регионе на 2 марта.