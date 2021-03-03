В Смоленской области за сутки поймали более 70 нарушителей режима госграницы

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

Сотрудники Пограничного управления заметили неладное в районе населенного пункта Могильно Руднянского района. Три автомобиля двигались от российско-белорусской границы вглубь территории страны. На требование пограничного наряда об остановке, водители подозрительных автомобилей не отреагировали и лишь увеличили скорость движения.

Водители никак не реагировали на сигналы служебных авто, поэтому сотрудниками было принято решение об установке на дороге средств принудительной остановки, то есть шипов.

Даже несмотря на принудительные знаки, один из водителей попытался проехаться по шипам, в итоге повредил 3 колеса и был вынужден остановиться. Два других легковых авто остановились перед шипами.

В салонах автомобилей находились двенадцать граждан одной из республик Средней Азии, которые незаконно пересекли российско-белорусскую границу и направлялись в Москву. Все иностранные граждане были привлечены к административной ответственности в виде штрафов и возвращены на территорию сопредельного государства, сообщила пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

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