В Смоленске обнаружили 10 незаконных металлических гаражей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска выявили 10 незаконно размещенных металлических гаражей. Самострой был обнаружен на улице Академика Петрова около дома № 2, сообщает пресс-служба городской администрации.

Составлены «Акты о выявлении самовольно занятых земельных участков, неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и иных движимых объектов». Собственникам необходимо избавиться от металлических гаражей до 11.03.2021

Ранее мы писали о том, что у 23-летнего смолянина изъяли поддельные купюры на сумму 265 тысяч рублей.