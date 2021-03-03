Смоленская психиатрическая больница вернется к привычному режиму работы. Фото: ИВАНОВА Диана

По информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, Смоленская областная психиатрическая больница в скором времени вернется к привычному режиму работы.

В больнице прекращает функционировать отделение для лечения пациентов с инфекцией COVID-19. Все помещения, в которых содержались граждане с коронавирусом, будут обработаны согласно всем требованиям.

Ранее мы писали о том, что коронавирус выявлен на 15 территориях Смоленской области.