Смоленская психиатрическая больница вернется к привычному режиму работы.
Фото: ИВАНОВА Диана
По информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, Смоленская областная психиатрическая больница в скором времени вернется к привычному режиму работы.
В больнице прекращает функционировать отделение для лечения пациентов с инфекцией COVID-19. Все помещения, в которых содержались граждане с коронавирусом, будут обработаны согласно всем требованиям.
Ранее мы писали о том, что коронавирус выявлен на 15 территориях Смоленской области.