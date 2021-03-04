Шесть двоен родилось в Смоленске в феврале. Фото: из архива "КП".

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в феврале в Смоленске родилось шесть двоен. А всего на свет появилось 211 детей - 101 мальчик и 110 девочек.

Также стало известно, что 164 смоленские пары вступили в брак.

Ранее «КП» сообщала, что депутат смоленского горсовета помог роддому на улице Кирова вернуться к работе по профилю. В медучреждение сделали косметический ремонт и провели дезинфекцию.

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