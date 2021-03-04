Коронавирус выявлен на 12 территориях в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

На Смоленщине коронавирус удалось обнаружить на 12 территориях, сообщает региональный Оперштаб по борьбе с COVID-19. Больше всего заражений в областном центре - 37 случаев. Следом идут Ельня (+8), Сафоново (+6) и Смоленской район (+6). В остальных населенных пунктах выявили не больше четырёх инфицированных .

Под медицинским наблюдением в регионе находится 5582 человека, из них 4746 смолян - в режиме самоизоляции, 836 - в стационаре.

Фото: региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать поддерживать защитные меры из-за непредсказуемости мутаций коронавируса. Что может вызвать мутации и какими они будут предсказать невозможно, рассказала представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

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