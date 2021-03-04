Чиновника из Сафоново оштрафовали за нецелевое использование средств. Фото: из архива "КП".

Сафоновская межрайонная прокуратура провела проверку по расходованию субсидий на капитальный ремонт водоснабжения. Основанием стал отчет Контрольно-счетной палаты.

В результате оказалось, что комитетом по строительству и ЖКХ МО «Сафоновский район» с ООО «Эйгер Инжиниринг» был заключён муниципальный контракт. Итогом должны были стать работы по ремонту артезианских скважин и установка частотных преобразователей.

- Выявлен факт оплаты заказчиком фактически не выполненных работ на общую сумму свыше 46 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В адрес администрации МО «Сафоновский район» вынесено представление, а в отношении председателя комитета по строительству возбуждено административное дело. Сотрудник муниципального образования оштрафован на 20 тысяч рублей.

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