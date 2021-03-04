Свидетелей смертельного ДТП на трассе ищут в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

Следствие ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия в Вяземском районе, сообщают в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

19 февраля 2021 года в районе 13.00 на 221-м км автодороги «Москва-Минск» столкнулись Volkswagen Passat, за рулём которого был 47-летний водитель и грузовик MAN в сцепке с полуприцепом SCHMITZ.

В результате ДТП пассажир Volkswagen Passat скончался на месте от полученных травм, а водитель был госпитализирован в вяземскую центральную больницу.

Сообщить любую имеющуюся информацию можно по телефону - 8 (4812) 77-46-42.

Читай также:

Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на Витебском шоссе в Смоленске (подробнее).