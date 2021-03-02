Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на Витебском шоссе в Смоленске. Фото: Геннадий Костюченко.

Стали известны подробности жуткого ДТП, которое произошло утром 2 марта на пересечении улиц 12 лет Октября – Свердлова – Витебского шоссе в Смоленске. По предварительным данным, Renault при повороте на Витебское шоссе столкнулся с движущимся навстречу ВАЗ 2115. В салоне отечественной легковушки находились мать с 9-летним ребенком, а также глава семьи.

В результате ДТП отечественную легковушку выбросило на тротуар, где находились два пешехода – женщины 47 и 58 лет.

Пострадавших госпитализировали.

Читай также:

В деревне под Смоленском построят колодец с чистой водой. Вопрос с водоснабжением деревни Тарасово Сычевского района начали решать после вмешательства прокуратуры (подробнее).