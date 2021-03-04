Стал известен план мероприятий к Международному женскому дню в Смоленской области. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области проведут мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Смоляне смогут посетить выставки, экскурсии и посмотреть кино, рассказали в пресс-службе администрации региона.

В Смоленске, Рудне и Демидовском районе состоятся военно-патриотические выставки - на них представят экспозицию, посвященную женщинам на фронте. Также посетители смогут посмотреть художественные и документальные фильмы. В музее партизанской войны в Демидовском районе пройдет экскурсия «Война и женщина...»

На этом мероприятия не заканчиваются, в Смоленске экскурсии проведут в Художественной галерее, в музее Коненкова, а также в музее «Смоленский лён».

Ранее «КП» сообщала, где смоляне смогут купить цветы в преддверии 8 марта.