Производители муки и хлеба из Смоленска получат дополнительную поддержку. Фото: пресс-служба администрации региона.

На Смоленщине поддержат предприятия по изготовлению хлебобулочных изделий, сообщили в пресс-службе администрации региона. Так, предприятиям возместят 2 тысячи рублей за тонну проданной продукции. Производителям муки компенсацию предоставят, чтобы возместить затраты на пшеницу.

В пресс-службе говорят, что такие меры помогут хлебозаводам области уменьшить себестоимость своих продуктов, увеличить объемы производства, а также скорректировать цены.

Администрация Смоленской области и Министерство сельского хозяйства уже заключили договор на 16,5 млн рублей, предусмотренных на эти цели.

Ранее “КП” писала, что Россия экспортирует очень много пшеницы. Настолько много, что стала мировым лидером по ее продажам. И они каждый год растут. За последние 20 лет, по данным агентства Bloomberg, стране удалось занять долю в 20% от мировых поставок. Наше зерно покупают больше ста стран.

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