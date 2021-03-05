Литературная аллея появится в Смоленске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предложение по созданию аллеи было озвучено во время личного приема граждан. Беседуя со смоленским архитектором Натальей Куликовой и скульптором Константином Куликовым, Игорь Васильевич пообещал оказать помощь в реализации проекта. С инициаторами парламентарий договорился создать организационный комитет, чтобы собрать вокруг идеи компетентных и неравнодушных людей.

«Мысль о появлении литературной аллеи – правильная. Жду предложений и готов включиться в работу комитета, а также всячески помогать в этом благородном деле», - подчеркнул он.

Литературная аллея появится в Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.

В свое время руководитель регионального отделения «Единой России» оказал содействие в установке бюстов писателей Бориса Васильева и Александра Беляева на улице Докучаева. В перспективе задумано поставить памятник и нашему земляку Николаю Рыленкову.

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