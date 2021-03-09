Смоляне пожаловались в соцсетях на отсутствие света на проспекте Ипподромный. Фото: из архива "КП".

Жители областного центра пожаловались в группе «Подслушано Смоленск» ВКонтакте на полное отсутствие освещения проспекта Ипподромный. На опубликованном видео просматриваются лишь небольшие огоньки домов, тротуар и проезжая часть - фонарные столбы установлены, но не работают.

- Маршрутки нет, света нет, зато зачем-то обнадежили остановкои . Хотя бы пару фонареи можно организовать, мы же не в послевоенное время живем, - пишут в паблике.

Также автор поста отмечает, что по этой дороге в школу ходят дети.

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