4 незаконно установленных торговых объектов требуют демонтировать в Смоленске. Фото: из архива "КП".

Сотрудники управления имущественных, земельных и жилищных отношений администрации города Смоленска выявили 4 незаконно построенных торговых объектов. Один самострой обнаружили на улице Крупской, напротив дома №40 (объект площадью 38 кв.м.) и три почти одинаковых по площади - около 7,5 кв м. - на Нормандии-Неман, рядом с домом №30 около магазина «Лаваш».

- Составлены акты о выявлении неправомерно размещенных некапитальных сооружений. Владельцам необходимо демонтировать конструкции до 11 марта 2021, - передает пресс-служба городской администрации.

Ранее в столице региона было выявлено 10 незаконно установленных металлических гаражей.

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