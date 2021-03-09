Уклонист из Смоленской области оплатил штраф после угрозы сесть в тюрьму. Фото: из архива "КП".

Житель Гагаринского района должен был выплатить штраф 30 тысяч рублей за уклонение от службы в армии. Молодой человек свою вину признал, однако деньги отдавать не спешил. Тогда в его адрес было направлено постановление о назначении срока для оплаты штрафа. Но и эта мера не оказалась действенной - парень продолжил игнорировать уведомления, но отвечал на звонки приставов, в которых обещал погасить задолженность в ближайшее время. Тем не менее, финансовые обязательства не исполнял. Трудоустроен должник не был, а на расчетных счетах молодого человека было пусто.

- В связи с тем, что должник не принял мер по исполнению уголовного наказания судебный пристав разъяснил гражданину, что в случае неуплаты задолженности наказание может быть заменено на более суровое, в том числе на реальное лишение свободы по ходатайству сотрудника ведомства, - сообщили в УФССП по Смоленской области.

Осознав, что может сесть в тюрьму, смолянин связался с приставом и оплатил задолженность.

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