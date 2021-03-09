Профилактическая операция «Такси» пройдет в Смоленской области. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Профилактическая операция «Такси» пройдет в Смоленской области, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Рейды наплавленные на выявление нарушителей ПДД пройдут с 10 по 14 марта 2021 года.

- В ходе мероприятия личный состав отдела Госавтоинспекции ориентирован на проверку транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в легковом такси и иного пассажирского транспорта, на выявление нарушений Правил дорожного движения водителями, проверку законности осуществления предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и выявление фактов выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в полиции.

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