Ругался матом и обзывал: смолянина арестовали на 3 суток за оскорбление сотрудников скорой и прохожих. Фото: Олег УКЛАДОВ

Промышленный суд Смоленска назначил наказание в виде административного ареста на 3 суток смолянину, который, будучи сильно пьяным, “вел себя неадекватно и вызывающе”, сообщает пресс-служба районного суда.

Он ругался матом и оскорблял случайных прохожих, а позже и сотрудников скорой помощи, которые прибыли на помощь. На неоднократные замечания мужчина решил не реагировать, чем нарушил общественный порядок, и получил за это наказание.

Ранее мы писали о том, что Департамент здравоохранения Смоленской области проверит морг, чудовищные кадры из которого попали в сеть.