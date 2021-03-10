На трассе М1 в Смоленской области случилось жесткое ДТП

Фото: DRIVE2 Смоленск ВКонтакте.

9 марта на трассе М1 недалеко от деревни Каменки в Смоленской области произошло жесткое ДТП с участием большегруза. По неподтвержденной информации, водитель за рулем синего грузовика на полной скорости врезался в автомобиль, который двигался впереди него. Всё содержимое грузовика буквально рассыпалось на дорогу, а само транспортное средство превратилось в груду металла.

На месте случившегося работают медики и правоохранительные органы.

Ранее мы писали о том, что смолянин ищет автоледи, которая скрылась с места ДТП.