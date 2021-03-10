В Смоленской области директора школы оштрафовали на 5 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По постановлению Сафоновского межрайонного прокурора директор школы привлечена к административной ответственности. Проверкой установлено, что гражданин обратился в учреждение с двумя заявлениями, которые были зарегистрированы, но ответа на них так и не получил. Это является нарушением положения Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

В адрес директора школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, ответы заявителю направлены. Теперь сотруднице придется выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

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