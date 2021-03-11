Магазин сгорел на улице Бакунина в Смоленске. ГУ МЧС России по Смоленской области.

Магазин сгорел на улице Бакунина в Смоленске. ЧП произошло около 05.14 11 марта.

На сигнал о ЧП выезжали автоцистерны и автолестница 5-й пожарно-спасательной части, 8 спасателей.

- Пожар потушен, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. - Повреждена витрина, помещение закопчено продуктами горения. Причина и ущерб устанавливаются.

Ранее на трассе М1 недалеко от деревни Каменки в Смоленской области произошло жесткое ДТП с участием большегруза.