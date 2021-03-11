Мужчина погиб в пожаре на улице Николаева в Смоленске. Фото: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Мужчина погиб в пожаре на улице Николаева в Смоленске. Квартира сильно повреждена огнем, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло 18:26 10 марта.

По уточненным данным, горела однокомнатная квартира. Источником огня был диван. Стихия бушевала с такой силой, что языки пламени были видны с улицы.

Спасателям, чтобы попасть в квартиру, пришлось использовать автолестницу.

Ранее горел магазин на улице Бакунина.