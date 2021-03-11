Мошенники дистанционно похитили со счетов смолян 730 тысяч рублей. Фото: из архива "КП".

Пятеро жителей Смоленской области обратились в полицию с похожими заявлениями о краже денег с их счетов, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. На мобильные телефоны смолян звонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Далее под предлогом защиты денег мошенники завладели реквизитами карт смолян и сняли с них более 460 тысяч рублей.

Еще один случай дистанционной работы мошенников был зарегистрирован в областном центре. Местный житель на одном из сайтов в интернете нашел объявление с вакансией о работе. Работодатель под предлогом трудоустройства обманул смолянина, а тот самостоятельно перевёл 182 тысячи на чужой счёт. Похожий случай произошел в Рославле. Там женщина наткнулась на объявление о продаже цветов по низкой цене. В ходе переписки с продавцом она перевела полную стоимость заказа на указанный счет - более 23 тысяч. После чего псевдопродавец исчез.

В двух других ситуациях заявления в дежурную часть написали смоляне, которые опубликовали в интернете объявления о продаже вещей. Мошенники должны были внести предоплату, но вместо этого завладели чужими реквизитами и списали себе более 60 тысяч. Также в Смоленском районе неизвестный представился работником пенсионного фонда и под предлогом перерасчета пенсии завладел данными банковской карты заявителя. В последствии у пенсионера украли более 6 тысяч.

В данный момент по всем случаям воровства проводятся оперативно-розыскные мероприятия - направлены запросы в банк, проходят проверки.

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