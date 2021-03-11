В Смоленске директора бюджетного учреждения обвиняют в мошенничестве. Фото: из архива "КП".

В Смоленске раскрыто мошенничество при поставке оборудование для бюджетного учреждения, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По информации ведомства, директор бюджетной организации договорился с предпринимателем о поставке оборудования для учреждения. При этом начальник знал, что имущество уже побывало в использование. После этого учреждение заключило договор с фирмой на сумму около 560 тысяч - бывшее в употреблении имущество стоило всего 200. Таким образом, бывший директор подозревается в краже 360 тысяч рублей.

- Отделом №1 следственного управления УМВД России по городу Смоленску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, - отметили в УМВД.

В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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