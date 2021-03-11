Артём Буллих стал начальником Департамента Смоленской области по здравоохранению. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Департаменте Смоленской области по здравоохранению новый руководитель, передают в пресс-службе администрации региона. Первым заместителем начальника стал Артём Буллих. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Островский.

Артём Буллих родился 4 июня 1983 года в Казахстане. Получил высшее образование в Военно-медицинской академии имени Кирова по специальности «Лечебное дело». Имеет степень магистра РУДН по специальности «Менеджмент».

До назначения на должность работал врачом в Измайловской детской больнице в Москве. Также был на руководящих должностях в Морозовской детской клинической больнице. С 2020 года назначен заместителем директора по медицинской части Диагностического центра Департамента здравоохранения в Москве.

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