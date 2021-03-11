«Тайный ход» обнаружили реставраторы внутри Смоленской крепостной стены. Фото: "ГТРК Смоленск".

Замурованную лестницу обнаружили реставраторы во время ремонта Смоленской крепостной стены, сообщили в эфире «ГТРК Смоленск». «Тайный ход» удалось найти на 38-м прясле на улице Студенческой.

- Снимали настил боевого хода, обнаружили другой ход. Это, скорее всего, был ход в башню, которой сейчас уже не существует. Мы его расчистили, - рассказал один из строителей.

Реставраторы полагают, что раньше лестница соединяла камеры подошвенного и среднего боя внутри прясла. Еще в начале XVIII века в том месте находилась круглая башня - «Городецкая». В ней был устроен пороховой склад, из-за чего летом 1722 года башня взорвалась. Восстанавливать строение не стали, а прясла просто соединили. Таким образом ход внутри оказался замурованным.

В данный момент на 38-м прясле все еще идут работы, а крепость окружают строительные леса. К середине марта реставрация должна завершиться.

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