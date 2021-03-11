Участок на Бакунина в Смоленске вернулся в муниципальную собственность по решению суда. Фото: из архива "КП".

Смоленский суд вынес решение о возвращении в муниципальную собственность земельного участка в историческом центре, сообщили в прокуратуре региона. Дело было рассмотрено после иска прокурора Ленинского района.

Суд признал недействительной сделку купли-продажи пространства площадью тысяча квадратных метров на улице Бакунина. Было установлено, что землю незаконно приобрели по заниженной цене. А при оформлении договора о сделке были представлены ложные документы о наличии в этом месте гостиницы.

- В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что объектов капитального строения на земельном участке не имеется и ранее они не возводились, сообщил старший помощник прокурора Александр Боровиков.

В настоящий момент суд рассматривает дело в отношении сотрудников кадастровой палаты и Росреестра, которые могли способствовать незаконному выкупу.

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