В Смоленской области заболеваемость туберкулезом снизилась на 30 процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленской области заболеваемость туберкулезом снизилась на 30 процентов, сообщает департамент здравоохранения со ссылкой на руководство тубдиспансера. Показатель отражает заболеваемость постоянного населения по итогам 2020 года.

- Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом (с учетом ведомств, не входящих в систему Минздрава, лиц без определенного места жительства, иностранных граждан) также снизился и составил 31,3 на 100 тыс. населения. Темп снижения - 20%, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее стало известно кто стал начальником департамента здравоохранения.