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Общество12 марта 2021 8:18

В Смоленской области заболеваемость туберкулезом снизилась на 30 процентов

Руководство тубдиспансера рассказало об улучшении обстановки
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области заболеваемость туберкулезом снизилась на 30 процентов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленской области заболеваемость туберкулезом снизилась на 30 процентов, сообщает департамент здравоохранения со ссылкой на руководство тубдиспансера. Показатель отражает заболеваемость постоянного населения по итогам 2020 года.

- Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом (с учетом ведомств, не входящих в систему Минздрава, лиц без определенного места жительства, иностранных граждан) также снизился и составил 31,3 на 100 тыс. населения. Темп снижения - 20%, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее стало известно кто стал начальником департамента здравоохранения.