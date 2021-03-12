ОНФ просит доработать проект по реконструкции дороги в Соловьиную рощу в Смоленске. Фото: onf.ru.

Нареканий много – по новому проекту, исчезает пешеходный переход в сторону парка, местами нет тротуара, не выполнены кадастровые работы для строительства ливневой сети, нет согласования с энергоснабжающей компанией, в месте проведения работ проходят воздушные и кабельные линии электропередач и др.

- Предложены асфальтобетонные смеси, редко применяющиеся в городских агломерациях, отсутствует разрешение на реконструкцию данного дорожного участка, не учтены элементы доступной среды, не предусмотрены велодорожки, - говорит модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Смоленской области Николай Яров.

При этом район активно развивается – по улицам активно ездят большегрузы, а при таком благоустройстве, уверены общественники, она долго не продержится в нормальном состоянии.

- Мы обратились в профильные ведомства с просьбой устранить выявленные нами упущения, - сказал Яров.

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