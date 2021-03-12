Смоляне перевели дистанционным мошенникам более миллиона рублей. Фото: из архива "КП".

За последние сутки в Смоленской области мошенники украли с карт более миллиона рублей, передают в пресс-службе УМВД по региону. Двум жительницам Сафоновского района 54 и 57 лет и жителю областного центра 52 лет позвонили мошенники и представились сотрудниками банка. Неизвестные обманули смолян и те перевели на чужой номер карты свои сбережения.

В первом случае, женщина перевела мошенникам более 900 тысяч рублей, другая смолянка оформила два кредита на общую сумму 150 тысяч. А житель столицы региона перевел неизвестным около 240 тысяч на разные абонентские номера.

По всем трем случаям возбуждены уголовные дела.

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