34 202 дозы Спутник V получили смоляне. Фото: из архива администрации Смоленской области.

34 202 дозы Спутник V получили смоляне, сообщает пресс-служба администрации региона. Против коронавирусной инфекции привились почти 29 тысяч человек.

Всего в Смоленской области организованы 34 пункта для вакцинации. В администрации подчеркивают, что вакцинация носит сугубо добровольный характер.

Между тем ряд поликлиник региона сообщают о снижении заболеваемости коронавирусом среди детского населения. Так, в поликлинике №3 заболеваемость новой коронавирусной инфекцией у маленьких пациентов в феврале 2021 года снизилась на 26 процентов по сравнению с январем этого же года.

Ранее стало известно, что начальником департамента здравоохранения стал Артем Буллих.