В Смоленске мужчину признали виновным в даче взятки сотруднику ГИБДД. Фото: из архива "КП".

Утром 19 июля 2020 года смолянин, управляя Mitsubishi Lancer наехал на дорожный знак в районе улицы Химиков в Сафоново. После этого мужчина скрылся с места ДТП, но был найден полицейскими в первом микрорайоне города.

Как сообщают в региональном СУ СК, находясь в служебной машине, подсудимый положил на панель между пассажирским и водительским сидением 11 тысяч рублей. Лейтенант полиции отказался принять деньги. Вместо этого сотрудник сообщил о взятке в дежурную часть полиции.

Во время следствия мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

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