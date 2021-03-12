Смоленские школьники могут принять участие в фестивале «Краефест». Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленской области началась регистрация участников на Всероссийский фестиваль краеведческих объединений «Краефест», сообщают в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие будет состоять из четырёх этапов - школьный, муниципальный, региональный и финальный. Участники создадут собственные образовательные маршруты, объединения, проекты, исследования, чтобы продвинуть краеведческую деятельность в области. Сопровождать школьников будут наставники и ведущие. Первый этап фестиваля стартует уже 15 марта, а зарегистрироваться для участия можно на сайте.

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