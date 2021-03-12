В Смоленске проекты территорий для благоустройства в 2022 году жители смогут выбрать с 26 апреля. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Принять участие может каждый из жителей Смоленска от 14 лет.

Голосование пройдет на единой Федеральной платформе «Формирование комфортной городской среды». Местные жители смогут не только выбрать дизайн городского пространства, но и высказать свои предложения. Зарегистрироваться для участия можно через Госуслуги.

Напомним, территории, которые будут благоустраивать в 2022-2024 годах ранее выбирали сами смоляне. Голосование проходило до 10 февраля.

Ранее “КП” также писала, что ОНФ просит доработать проект по реконструкции дороги в Соловьиную рощу в Смоленске. Эксперты выехали на место и обнаружили ряд недостатков.

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