В Смоленске полицейские раскрыли кражу кровельных брусов на 8,5 тысяч рублей. Фото: из архива "КП".

На улице Черняховского в Смоленске с территории объекта пропали 16 брусков примерно по 3 метра длиной. Сумма материального ущерба составила более 8500 рублей.

Полицейские установили, что доски лежали возле дома, на котором кровельщики ремонтировали крышу, но утром их не оказалось на месте. После разговора с рабочими и местными жителями, выяснилось, что ночью два человека вывезли бруски на грузовом такси.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершенной краже одного из кровельщиков, - сообщили в УМВД по Смоленской области.

Подозреваемым оказался смолянин 1985 года рождения. Молодой человек рассказал, что продал деревянные доски своему знакомому за три тысячи.

В настоящие время похищенное найдено и изъято. А по признакам преступления возбуждено уголовное дело.

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