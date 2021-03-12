В Смоленске местного жителя обвиняют в незаконной продаже сигарет и алкоголя. Фото: из архива "КП".

В Смоленске 50-летнего местного жителя обвиняют в незаконном обороте табака, алкоголя и этилового спирта, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. По информации ведомства, смолянин незаконно приобретал и хранил продукцию, чтобы после продать в крупном размере. Также мужчина закупал этиловый спирт без лицензий, когда она была обязательна.

- У обвиняемого изъято почти 130 бутылок контрафактной алкогольной продукции, свыше 43 тысяч пачек сигарет, а также 140 литров этилового спирта, на общую сумму свыше 1,8 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время дело направлено в суд, а на павильон, где проходила торговля наложен арест.

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