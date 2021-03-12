13 смолян привлекли к ответственности за нарушение масочного режима. Фото: из архива "КП".

Жителей Смоленской области за несоблюдение правил поведения при режиме повышенной готовности привлекли к ответственности. Как сообщили в пресс-службе Промышленного районного суда, смоляне отказались использовать маски или респираторы, находясь в общественных местах.

13 нарушителей получили административные наказания в виде предупреждения.

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