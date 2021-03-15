Более 100 тысяч рублей похитили мошенники у двух смолян. Фото: из архива "КП".

В Смоленске мошенники обманули двух местных жителей и украли у них более 100 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

В первом случае на уловку мошенников попалась 81-летняя смолянка - женщине позвонил неизвестный и сказал, что работает в банке. Поверив, что защищает свои сбережения, пенсионерка самостоятельно перевела аферистам 97 тысяч на 4 абонентских номера. В другом случае, 31-летний местный житель был обманут при попытке купить шины в интернете. Продавец попросил смолянина перевести предоплату в размере 17 тысяч. После этого он перестал выходить на связь с покупателем, а товар так и не поступил по нужному адресу.

Сейчас по обеим ситуациям возбуждены уголовные дела.

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