Смоленские железнодорожники напомнят автомобилистам о последствиях нарушения ПДД на переездах. Фото: предоставлено героем публикации.

В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах, сообщает пресс-служба компании.

В 2020 году на переездах Смоленского региона МЖД количество столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным выросло с 2 до 3 по сравнению с 2019 годом.

Основная причина ДТП – нарушение водителями правил дорожного движения. В частности, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов.

Чтобы повысить безопасность на переездах, смоленские железнодорожники посетят автотранспортные предприятия и проинструктируют работающих на них водителей. Работники магистрали совместно с сотрудниками ГИБДД проведут рейды по выявлению водителей-нарушителей.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

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Для снижения количества ДТП продолжается работа по благоустройству переездов и прилегающих к ним территорий. В Смоленском регионе МЖД в этом году запланирован ремонт 36 железнодорожных переездов.