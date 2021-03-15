Renault Master загорелся на ходу под Смоленском. Фото: пресс-служба МЧС по региону.

14 марта, в районе пяти часов вечера, 22-летний водитель фургона Renault Master ехал по своим делам. На 413 километре трассы М-1 прямо на ходу из-под капота авто начал идти дым. Молодой человек остановился и вызвал пожарных. Также на помощь смолянину пришли неравнодушные автовладельцы, которые проезжали мимо в этот момент.

Как сообщают в пресс-службе МЧС по региону, к моменту прибытия специалистов пламя, охватившее авто, было потушено. Огнеборцы проверили транспорт и убедились, что скрытых очагов нет и машина не воспламениться вновь.

В результате ДТП значительно выгорел моторный отсек, а кабина закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина пожара. Одна из предполагаемых - электротехническая.

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