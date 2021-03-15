Смолянин сел в тюрьму на 4 года за продажу наркотиков. Фото: из архива "КП".

В Смоленске местного жителя осудили за торговлю наркотическими средствами, сообщают в пресс-службе Промышленного районного суда. 6 августа 2020 года подсудимый, с целью заработка денег, пытался продать запрещенное вещество массой 0,67 грамм за 2000 рублей.

Суд оценил смягчающие обстоятельства в отношении молодого человека - признание вины, раскаяние, поведение после совершения преступления, его характеристику и другие. В результате было назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Читай также:

Смолянин, который незаконно трудоустраивал мигрантов, попытался дать взятку инспектору (подробнее).